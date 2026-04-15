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Premier League

Rose kurz vor der Einigung

von Dominik Sandler - Quelle: Ben Jacobs
Marco Rose als Trainer von RB Leipzig @Maxppp

Der AFC Bournemouth steht kurz davor, Marco Rose als neuen Cheftrainer zu verpflichten. Laut Transferjournalist Ben Jacobs befinden sich die beiden Parteien vor der Einigung. Der 49-Jährige soll die Nachfolge von Andoni Iraola antreten, der die Cherries im Sommer verlassen wird.

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Neben Rose sind auch Frank Lampard und Kieran McKenna bei Bournemouth im Gespräch. Ihre Verpflichtung ist aber unwahrscheinlich. Für Rose wäre die Anstellung in der Premier League eine neue Erfahrung. Sowohl als Spieler als auch als Trainer stand der gebürtige Leipziger ausschließlich in Deutschland und Österreich unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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