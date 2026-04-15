Wechselgerüchte: Der Stand bei Klopp

Jürgen Klopp wird seine Tätigkeit für den Red Bull-Konzern aller Voraussicht nach fortführen. RB Leipzig-CEO Tatjana Haenni räumt in einem Interview mit der ‚Sport Bild‘ alle Zweifel an einem vorzeitigen Abschied aus dem Weg: „Ich habe null Indikatoren, dass er uns verlässt. Ich wünsche mir, dass wir ihn weiterhin als Berater und Experten heranziehen dürfen.“

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Klopp hatte im Herbst 2024 als Berater bei Red Bull angeheuert und einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Zuletzt gab es allerdings vermehrt Spekulationen über ein vorzeitiges Ende der Liaison, da man sich intern angeblich mehr von der Zusammenarbeit versprochen hatte. Zudem wurde der ehemalige Erfolgstrainer des FC Liverpool immer wieder mit einer Rückkehr auf die Trainerbank in Verbindung gebracht. Insbesondere Real Madrid soll die Fühler nach dem 58-Jährigen ausgestreckt haben