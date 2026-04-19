BVB arbeitet an Kanté-Transfer

„Wir werden versuchen, Perlen zu finden, die Borussia Dortmund besser machen“, erklärte Ole Book bei seiner Vorstellung. Eine dieser Perlen hat Borussia Dortmunds neuer Sportdirektor in Kroatien entdeckt.

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Laut Fabrizio Romano befindet sich der BVB im Rennen um den 15-jährigen Innenverteidiger Liam Claude Kanté in der Pole Position. Chancen rechnen sich aber auch noch der FC Bayern, die TSG Hoffenheim, RB Salzburg und Vereine aus Italien aus.

Kanté steht beim kroatischen Klub NK Lokomotiva Zagreb unter Vertrag, kommt dort für die U17 zum Einsatz. Der Linksfuß, der Ende Juni 16 Jahre alt wird, lief auch schon für Kroatiens U15- und U16-Nationalmannschaft auf.