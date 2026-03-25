BVB: Book verspricht neue Perlen

Der neue Sportdirektor Ole Book hat eine klare Vorstellung vom Fußball, den Borussia Dortmund in der Zukunft spielen soll. Das erklärte der 40-Jährige nach seinem Wechsel von der SV Elversberg auf der Pressekonferenz zu seiner Vorstellung bei den Schwarz-Gelben: „Natürlich werde ich auch ganz stark meine Ideen und Impulse einbringen wollen. Am Ende geht es um die Passung. Der neue Weg wird sicherlich von einer gewissen Attraktivität und einem Offensivstil geprägt sein.“

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Books Spezialität ist die Entdeckung junger Talente, wenn auch bisher nur für kleinere Klubs. Das sei jedoch kein Problem: „Grundsätzlich glaube ich, dass gute Fußballer auch ligaübergreifend gute Fußballer sind. Wir werden versuchen, Perlen zu finden, die Borussia Dortmund besser machen. Ich habe hier andere Möglichkeiten, was Scouting und Analyse angeht – die werde ich nutzen. Das Wichtigste ist jedoch der Erfolg der Mannschaft, das ist kurz-, mittel- und langfristig zu sehen.“ Sportgeschäftsführer Lars Ricken betont: „Wir werden in Zukunft nicht mit einer U21-Mannschaft spielen. Es ist wichtig, den sportlichen Erfolg auch ein Stück weit abzusichern – mit einer Zwei-Wege-Strategie mit erfahrenen Spielern, wo sich die jungen Spieler anlehnen können.“