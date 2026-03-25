Köln verlängert mit Ley

Beim 1. FC Köln traut man Benjamin Ley den Durchbruch zu. Der im Sommer auslaufende Vertrag des 17-jährigen Mittelfeldspielers wurde laut Vereinsangaben „langfristig“ verlängert. Ley kommt derzeit für die U19 des FC zum Einsatz, im September lief er erstmals für die deutsche U17-Nationalmannschaft auf.

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Kölns Technischer Direktor Lukas Berg erklärt, Ley zeichne „sich nicht nur durch sein großes Talent, sondern auch durch seinen Ehrgeiz und seine Mentalität aus. Diese Eigenschaften haben ihm von der U8 bis zur Unterschrift dieses Vertrags verholfen und bieten eine hervorragende Basis, um sich hier zum Profi zu entwickeln. Auf diesen Traum werden wir weiterhin gezielt zusammen hinarbeiten.“