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Köln verlängert mit Ley

von David Hamza - Quelle: fc.de
1 min.
Benjamin Ley im FC-Trikot @Maxppp

Beim 1. FC Köln traut man Benjamin Ley den Durchbruch zu. Der im Sommer auslaufende Vertrag des 17-jährigen Mittelfeldspielers wurde laut Vereinsangaben „langfristig“ verlängert. Ley kommt derzeit für die U19 des FC zum Einsatz, im September lief er erstmals für die deutsche U17-Nationalmannschaft auf.

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1. FC Köln
Seit der U8 groß jewoode am Geißbockheim 🤩

Der #effzeh hat den Vertrag mit Benjamin Ley langfristig verlängert. Der 17-Jährige spielt seit dem siebten Lebensjahr in der FC-Akademie und hat bei seinem Heimatverein einen neuen Vertrag unterschrieben.

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Kölns Technischer Direktor Lukas Berg erklärt, Ley zeichne „sich nicht nur durch sein großes Talent, sondern auch durch seinen Ehrgeiz und seine Mentalität aus. Diese Eigenschaften haben ihm von der U8 bis zur Unterschrift dieses Vertrags verholfen und bieten eine hervorragende Basis, um sich hier zum Profi zu entwickeln. Auf diesen Traum werden wir weiterhin gezielt zusammen hinarbeiten.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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