Menü Suche
Kommentar 10
Bundesliga

Sammer gratuliert dem BVB

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Matthias Sammer braucht kein Shampoo @Maxppp

Matthias Sammer hält den Sportdirektor-Wechsel von Borussia Dortmund für die richtige Entscheidung. „Ich glaube, dass es richtig war, sich zu trennen“, analysiert der BVB-Berater gegenüber ‚Sky‘ die Trennung von Sebastian Kehl, „beide Parteien waren nicht mehr so nah beieinander. Dann ist es konsequent.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Nachfolger haben die Schwarz-Gelben bereits Nils-Ole Book vorgestellt, der zuletzt für die Sportlichen Geschicke bei der SV Elversberg verantwortlich war. Sammer bezeichnet die Wahl als eine „fantastische Idee. Die ist nicht nur gut, die ist fantastisch. Sie ist mutig, sie ist Herausforderung, aber sie ist analytisch.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (10)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Nils-Ole Book
Sebastian Kehl

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Nils-Ole Book Nils-Ole Book
Sebastian Kehl Sebastian Kehl
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert