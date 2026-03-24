Sammer gratuliert dem BVB

Matthias Sammer hält den Sportdirektor-Wechsel von Borussia Dortmund für die richtige Entscheidung. „Ich glaube, dass es richtig war, sich zu trennen“, analysiert der BVB-Berater gegenüber ‚Sky‘ die Trennung von Sebastian Kehl, „beide Parteien waren nicht mehr so nah beieinander. Dann ist es konsequent.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Nachfolger haben die Schwarz-Gelben bereits Nils-Ole Book vorgestellt, der zuletzt für die Sportlichen Geschicke bei der SV Elversberg verantwortlich war. Sammer bezeichnet die Wahl als eine „fantastische Idee. Die ist nicht nur gut, die ist fantastisch. Sie ist mutig, sie ist Herausforderung, aber sie ist analytisch.“