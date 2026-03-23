Book-Coup dank spezieller BVB-Klausel

Ole Book soll Borussia Dortmund sportlich in die Zukunft führen. Dass der Nachfolger von Sebastian Kehl in Windeseile unter Vertrag genommen werden konnte, hat laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ einen einfachen Grund. Laut der Regionalzeitung hat sich der Funktionär bei seiner Vetragsverlängerung bei der SV Elversberg im vergangenen Oktober eine exklusive BVB-Klausel gesichert. Die Ausstiegsklausel, die sich knapp unter der 500.000-Euro-Marke ansiedeln soll, galt ausschließlich für die Schwarz-Gelben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Ruhr Nachrichten‘ betonen darüber hinaus, dass es zu dieser Zeit keinerlei Absprachen oder generell Gespräche mit den Dortmundern gab. Hintergrund ist Books tiefe Verwurzelung mit dem BVB. Der gebürtige Beckumer ist wie sein Umfeld seit Kindheitstagen glühender Borussia-Fan. Außerdem lebt die Familie des 40-Jährige nach wie vor in Beckum und somit lediglich 60 Kilometer entfernt von Dortmund. Die Absage an Schalke 04, die bei Book noch vor der Verpflichtung von Frank Baumann angefragt hatten, passt ins Bild.