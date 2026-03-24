Barça benennt Transferziel Nummer eins

Der FC Barcelona hat einen Transfer von Alessandro Bastoni von Inter Mailand fest eingeplant. Das berichtet die ‚Sport‘. Demzufolge herrscht im Verein zwischen Sportdirektor Deco und den anderen Bossen „vollständiger Konsens“, was den 26-Jährigen angeht. Besonders geschätzt werden bei den Katalanen „sein Spielaufbau, seine technische Qualität und sein langfristiges Potenzial“.

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Der Innenverteidiger steht bei den Nerazzurri noch bis 2028 unter Vertrag. Barça glaubt laut der spanischen Sportzeitung, dass ein Wechsel für rund 60 Millionen Euro Ablöse möglich wäre. Auch der FC Liverpool ist dem Vernehmen nach an dem 41-fachen Nationalspieler interessiert.