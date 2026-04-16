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La Liga

Barça erzielt Einigung mit Flick

von Remo Schatz - Quelle: Catalunya Ràdio
Hansi Flick ist guter Laune @Maxppp

Ungeachtet des Ausscheidens aus der Champions League will der FC Barcelona weiterhin auf Hansi Flick setzen. Laut ‚Catalunya Ràdio‘ haben die Katalanen eine mündliche Einigung mit dem Berater des Trainers über einen neuen Vertrag bis 2028 erzielt.

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Flick führt seit 2024 gemeinsam mit seinen Co-Trainern Marcus Sorg, Heiko Westermann und Toni Tapalovic die Katalanen. Kurz nach der Wiederwahl zum Barça-Präsidenten kündigte Joan Laporta bereits an, dass er fest mit Flick plant und der Cheftrainer unbedingt bleiben soll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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