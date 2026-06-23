Barça-Keeper wechselt

Die Zeit von Iñaki Peña beim FC Barcelona ist abgelaufen. Der 27-Jährige verlässt die Katalanen endgültig und wechselt zu Panathinaikos Athen. Beim griechischen Erstligisten unterschreibt Peña bis 2029.

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Damit verlässt der Spanier seinen Jugendklub nach 14 Jahren. In der abgelaufenen Saison spielte er auf Leihbasis für den FC Elche. Insgesamt kommt Peña auf 45 Pflichtspiele für Barça.