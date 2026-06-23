Menü Suche
Kommentar
Offiziell La Liga

Barça-Keeper wechselt

von Dominik Sandler - Quelle: pao.gr
Inaki Pena inspiziert seine Handschuhe @Maxppp

Die Zeit von Iñaki Peña beim FC Barcelona ist abgelaufen. Der 27-Jährige verlässt die Katalanen endgültig und wechselt zu Panathinaikos Athen. Beim griechischen Erstligisten unterschreibt Peña bis 2029.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit verlässt der Spanier seinen Jugendklub nach 14 Jahren. In der abgelaufenen Saison spielte er auf Leihbasis für den FC Elche. Insgesamt kommt Peña auf 45 Pflichtspiele für Barça.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Super League
Barcelona
Panathinaikos
Iñaki Peña

Weitere Infos

La Liga La Liga
Super League Super League
Barcelona Logo FC Barcelona
Panathinaikos Logo Panathinaikos Athens
Iñaki Peña Iñaki Peña
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert