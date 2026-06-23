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FT-Exklusiv Bundesliga

Köln hat ein Schnäppchen am Haken

Der 1. FC Köln bastelt am Kader für die kommende Saison. Ein interessanter Innenverteidiger hat es den Verantwortlichen angetan.

von Julian Jasch - Quelle: FT-Exklusiv
3 min.
Thomas Kessler hat den Hörer am Ohr @Maxppp

Beim 1. FC Köln befindet man sich auf der Suche nach einem linksfüßigen Innenverteidiger. Einen passenden Kandidaten hat Sportchef Thomas Kessler jetzt in der Jupiler Pro League ausfindig gemacht.

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Wie FT exklusiv erfuhr, interessieren sich die Geißböcke sehr für José Marsà (24) vom belgischen Erstligisten KV Mechelen. Da der Vertrag des früheren spanischen U-Nationalspielers in einem Jahr ausläuft, hofft der Bundesligist, den Deal für knapp 1,5 Millionen Euro abzuschließen.

Marsà findet die Kölner ebenfalls spannend, hat aber auch noch andere Optionen. Unter anderem zwei La Liga-Klubs sowie die US Sassuolo beschäftigen sich außerdem mit dem 1,85 Meter großen Linksfuß.

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Der Abwehrspieler, der auch auf der linken Außenbahn agieren kann, genoss beim FC Barcelona und Sporting Lissabon eine gute Ausbildung. Marsàs Stärken liegen allen voran im Aufbauspiel, mit seinen progressiven Pässen würde er dem FC gut zu Gesicht stehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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