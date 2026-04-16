BVB: Asllani-Wechsel immer heißer

Borussia Dortmund drückt im Werben um Fisnik Asllani (23) mächtig aufs Gaspedal. Man habe bereits Kontakt aufgenommen, berichtet die ‚Bild‘. Aktuell sei der Stürmer von der TSG Hoffenheim sogar der „heißeste Star auf der Liste“.

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Beim BVB ist Asllani als Nachfolger von Serhou Guirassy (30) angedacht. Der Abschied des Torjägers wird immer wahrscheinlicher.

Asllani kein Schnäppchen

Rein fußballerisch wäre Asllani fast ein Eins-zu-Eins-Ersatz für Guirassy. Der bei Union Berlin ausgebildete Kosovare ist stark mit dem Rücken zum Tor, technisch eine Augenweide, aber nicht unbedingt mit der höchsten Endgeschwindigkeit gesegnet. Seine Quote von neun Treffern und acht Vorlagen in 28 Bundesligapartien ist zwar gut, aber noch ausbaufähig.

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Das Problem: Asllanis Ausstiegsklausel liegt bei kolportierten 25 bis 29 Millionen Euro. An der Stelle müssten die Dortmunder also genau abwägen, ob ihnen der Angreifer diese Summe wirklich wert ist.