Lichtsteiner muss gehen

Stephan Lichtsteiner muss nach nur fünf Monaten beim FC Basel schon wieder seine Koffer packen. Der 42-Jährige, Ende Januar vom FC Wettswill nach Basel gewechselt, wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Pflichten entbunden. Interimsweise übernimmt vorerst Assistenztrainer Luigi Noccentini die Nachfolge.

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ℹ️ 𝑫𝒆𝒓 𝑭𝑪𝑩 𝒕𝒓𝒆𝒏𝒏𝒕 𝒔𝒊𝒄𝒉 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒐𝒇𝒐𝒓𝒕 𝒗𝒐𝒏 𝑺𝒕𝒆𝒑𝒉𝒂𝒏 𝑳𝒊𝒄𝒉𝒕𝒔𝒕𝒆𝒊𝒏𝒆𝒓



Nach sieben Meisterschaftsrunden und zuletzt zwei Heimniederlagen in Folge hat sich die sportliche Leitung des FC Basel 1893 zu einem sehr schwierigen Entscheid… pic.twitter.com/OgmYVaA8ql — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) September 9, 2026

„Trotz der enttäuschenden Rückrunde der vergangenen Spielzeit habe ich Stephan Lichtsteiner und seinem Trainerteam am Ende der Saison das volle Vertrauen ausgesprochen. Die sportliche Leitung und insbesondere auch ich selbst glaubten an das langfristige Projekt und waren von den Fähigkeiten Lichtsteiners überzeugt. Gleichzeitig war dieses Vertrauen aber mit der Erwartung verbunden, dass mittelfristig eine klare sportliche Weiterentwicklung und eine sichtbare Aufwärtstendenz erkennbar werden. Diese Aufwärtstendenz sahen wir in den vergangenen Wochen leider nicht und es fehlte der Glaube, dass sich dies in naher Zukunft ändert“, begründet Verwaltungsratspräsident David Degen.