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Lichtsteiner muss gehen

von Lukas Weinstock - Quelle: fcb.ch
1 min.
Stephan Lichtsteiner überlegt auf einer Pressekonferenz @Maxppp

Stephan Lichtsteiner muss nach nur fünf Monaten beim FC Basel schon wieder seine Koffer packen. Der 42-Jährige, Ende Januar vom FC Wettswill nach Basel gewechselt, wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Pflichten entbunden. Interimsweise übernimmt vorerst Assistenztrainer Luigi Noccentini die Nachfolge.

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„Trotz der enttäuschenden Rückrunde der vergangenen Spielzeit habe ich Stephan Lichtsteiner und seinem Trainerteam am Ende der Saison das volle Vertrauen ausgesprochen. Die sportliche Leitung und insbesondere auch ich selbst glaubten an das langfristige Projekt und waren von den Fähigkeiten Lichtsteiners überzeugt. Gleichzeitig war dieses Vertrauen aber mit der Erwartung verbunden, dass mittelfristig eine klare sportliche Weiterentwicklung und eine sichtbare Aufwärtstendenz erkennbar werden. Diese Aufwärtstendenz sahen wir in den vergangenen Wochen leider nicht und es fehlte der Glaube, dass sich dies in naher Zukunft ändert“, begründet Verwaltungsratspräsident David Degen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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