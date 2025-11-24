Menü Suche
Eintracht-Zukunft: Deutliche Worte von Theate

von Julian Jasch
Arthur Theate im SGE-Trikot @Maxppp

Arthur Theate (25) beschäftigt sich nicht mit einem möglichen Abgang von Eintracht Frankfurt. „Ich bin glücklich hier. Ich habe ehrlich gesagt bisher nie einen Klub mehr geliebt, als die Eintracht. Auch wenn ich alle meine Klubs geliebt habe, so wie bei der Eintracht war es nie. Ich habe oft gesagt, dass ich hierbleiben wollte. Dieser Verein hat alles für mich: Die Fans, das Team, die Infrastruktur“, gab der Abwehrspieler im Anschluss an den 4:3-Erfolg über den 1. FC Köln zu Protokoll.

Außerdem habe Theate „im Sommer auch alles abgeblockt, was von anderen Klubs kam“. Seine guten Leistungen sollen konkret unter anderem Al Nassr und Atlético Madrid auf den Plan gerufen haben, von den Lockrufen ließ sich der 31-fache belgische Nationalspieler aber nicht beeindrucken. In der Bankenmetropole steht der Linksfuß noch bis 2029 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
