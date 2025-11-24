Menü Suche
Winter-Transfer: Eintracht „hält Augen und Ohren offen“

von Fabian Ley - Quelle: kicker
1 min.
Toppmöller beim Interview @Maxppp

Eintracht Frankfurt holt im Winter-Transferfenster womöglich Verstärkung an Bord. „Es ist kein Geheimnis, dass wir die Augen und Ohren offenhalten und Optionen prüfen, die sportlich und wirtschaftlich sinnvoll sein könnten“, sagt Cheftrainer Dino Toppmöller im Interview mit dem ‚kicker‘, „die sportliche Leitung hat in den vergangenen Jahren viele gute Entscheidungen getroffen. Sie wird es wieder tun.“ Spekuliert wird insbesondere, dass Sportvorstand Markus Krösche und Co. im zentralen Mittelfeld aktiv werden könnten, da Ellyes Skhiri und Farès Chaibi am Afrika-Cup (21. Dezember bis 18. Januar) teilnehmen werden.

Laut Toppmöller will man „erst mal abwarten, wie sich Mo Dahoud präsentiert und in welcher Verfassung Oscar Höjlund zurückkehrt. Mo hat sich im Training aufgedrängt und wird in den nächsten Wochen mit Sicherheit mehr spielen. Er hat sich nie hängenlassen, sondern fleißig gearbeitet. Wir können doch keinen Transfer tätigen, der auf Vermutungen basiert, wie Fares und Ellyes vom Turnier zurückkehren. Und Hugo Larsson wird nach seiner Verletzungspause auch wichtig für uns. Ein Spieler für die Sechs genießt daher für mich aktuell keine Priorität.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
