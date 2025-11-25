Arsenal - Bayern: Karls große Reifeprüfung

In der Offensive des FC Bayern wird es, wie von vielen schon vor Wochen befürchtet, langsam dünn. Luis Díaz ist in der Champions League für drei Spiele gesperrt und daher beim Kracher beim FC Arsenal nicht dabei. Serge Gnabry plagten zuletzt Knieprobleme, auf der Pressekonferenz gab Vincent Kompany aber Entwarnung: „Bei Serge Gnabry sieht es gut aus, ob er 90 Minuten spielen kann, werden wir sehen. Wir hatten Angst, aber er gibt gute Signale, es sieht gut aus. Und auch Joshua Kimmich hat gute Signale gegeben, es war ein positiver Tag, wir haben wohl alle Spieler zur Verfügung.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Klar scheint außerdem: Neben den Topstars Michael Olise und Harry Kane ist Lennart Karl in Bayerns Angriffsreihe für Arsenal gesetzt. Der 17-Jährige glänzte beim 6:2 gegen den SC Freiburg mit einem Tor und einer Vorlage, harmonierte als Zehner prächtig mit Rechtsaußen Olise. Denkbar daher, dass Gnabry links vorne auf der Díaz-Position statt im Zentrum rann muss. Leihstürmer Nicolas Jackson wäre dann die erste Joker-Alternative.

Übrigens: Dass Karl gegen Freiburg in der 70. Minute angeschlagen ausgewechselt werden musste, spielt für London keine Rolle mehr. Der Linksfuß gab gleich nach dem Spiel Entwarnung, sagte bei ‚Sky‘: „Ich war beim Check und alles passt.“ Der Hochbegabte ist also bereit für seine erste große Reifeprüfung auf internationaler Bühne. Bei Bayerns 2:1-Sieg bei Paris St. Germain kam Karl nämlich nicht zum Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Er ist bereit für so ein Spiel, das hat er immer wieder bewiesen. Man sieht sein Selbstvertrauen, wie gut er unter Druck ist - er ist schnell, agil, schwer zu decken. Er ist ein guter Spieler und wir sind sehr glücklich zu sehen, was er kann“, äußerte sich Kane auf der Pressekonferenz. Kompany stieß ins gleiche Horn: „Was er mit seinen Leistungen macht, das kann noch 30 Spiele so weitergehen, das wollen wir unterstützen, dass er das kann. Morgen ist wieder ein anderer Test und wir gehen gern mit seiner Entwicklung mit.“

So könnten die Bayern spielen