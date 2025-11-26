Arsenal steigt in Mendoza-Rennen ein

Rodrigo Mendoza (20) ruft den nächsten Interessenten auf den Plan. Einem Bericht des Telegraph zufolge beobachtet der FC Arsenal den zentralen Mittelfeldspieler des FC Elche ganz genau. Mendoza kann den La Liga-Klub per Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro verlassen.

Juventus Turin, Real Madrid, Manchester City, Como 1907 und Klubs aus Saudi-Arabien haben Mendoza ebenfalls auf dem Zettel. Der spanische U21-Nationalspieler wird in seiner Heimat hier und da schon mit Pedri (23) vom FC Barcelona verglichen.