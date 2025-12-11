Chelsea-Angreifer George vor dem Absprung

Tyrique George könnte den FC Chelsea im Januar verlassen. Wie ‚TeamTalk‘ berichtet, steht der 19-Jährige einem Wechsel offen gegenüber. Die Blues legen dem Flügelspieler eine Leihe zum RC Straßburg nahe, der ebenfalls der Investorengruppe BlueCo angehört, doch der Engländer kann sich auch einen Verbleib auf der Insel vorstellen. Die heißesten Spuren führen dabei derzeit zum FC Fulham und zu Leeds United.

George wurde bereits im vergangenen Sommer-Transferfenster immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Damals waren auch der FC Bayern München und die AS Rom an dem Rechtsfuß interessiert. Unter Enzo Maresca spielt der Offensivakteur in dieser Spielzeit keine große Rolle. In der Premier League kam er erst in vier Pflichtspielen von der Bank. Sein Vertrag im Westen Londons läuft noch bis 2027 und enthält eine vereinsseitige Option auf ein weiteres Jahr.