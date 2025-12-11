Menü Suche
Kommentar
Premier League

Chelsea-Angreifer George vor dem Absprung

von Daniel del Federico - Quelle: TeamTalk
1 min.
Tyrique George für Chelsea im Einsatz @Maxppp

Tyrique George könnte den FC Chelsea im Januar verlassen. Wie ‚TeamTalk‘ berichtet, steht der 19-Jährige einem Wechsel offen gegenüber. Die Blues legen dem Flügelspieler eine Leihe zum RC Straßburg nahe, der ebenfalls der Investorengruppe BlueCo angehört, doch der Engländer kann sich auch einen Verbleib auf der Insel vorstellen. Die heißesten Spuren führen dabei derzeit zum FC Fulham und zu Leeds United.

Unter der Anzeige geht's weiter

George wurde bereits im vergangenen Sommer-Transferfenster immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Damals waren auch der FC Bayern München und die AS Rom an dem Rechtsfuß interessiert. Unter Enzo Maresca spielt der Offensivakteur in dieser Spielzeit keine große Rolle. In der Premier League kam er erst in vier Pflichtspielen von der Bank. Sein Vertrag im Westen Londons läuft noch bis 2027 und enthält eine vereinsseitige Option auf ein weiteres Jahr.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Chelsea
Fulham
Leeds
Tyrique Aaron Delali Yusuff George

Weitere Infos

Premier League Premier League
Chelsea Logo FC Chelsea
Fulham Logo FC Fulham
Leeds Logo Leeds United
Tyrique Aaron Delali Yusuff George Tyrique Aaron Delali Yusuff George
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert