Wolfsburg fragt bei Mulligan an

Möglicherweise erhält der Kader des VfL Wolfsburg im Winter etwas mehr britische Härte. Nach FT-Informationen haben die Wölfe ihr Interesse bei Josh Mulligan vom Hibernian FC hinterlegt. Allerdings sind nicht nur die Niedersachsen ins Rennen um den 23-jährigen Mittelfeldspieler eingestiegen. Auch der OSC Lille, Nottingham Forest und Leeds United buhlen um Mulligan.

Erst im vergangenen Sommer wechselte Mulligan zu Hibernian, seither macht er eine exzellente Entwicklung durch. In der laufenden Saison erzielte er wettbewerbsübergreifend drei Tore und lieferte zusätzlich drei Assists in 24 Pflichtspielen. Im Vertrag des 14-fachen schottischen U21-Nationalspielers ist eine überschaubare Ausstiegsklausel enthalten. Sollte ein Klub aufs Gaspedal treten, wären keine Verhandlungen mit Hibernian nötig.