Bundesliga-Comeback: Zwei Knackpunkte bei Füllkrug

Der FC Augsburg und Eintracht Frankfurt sind dem Vernehmen nach mittlerweile aus dem Werben um Niclas Füllkrug ausgestiegen. Die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart befinden sich in der Beobachter-Rolle. Immer konkreter wurde zuletzt die Spur zum VfL Wolfsburg.

Diese greift heute auch der ‚kicker‘ wieder auf und stellt fest, dass die Wölfe mit Pirmin Schwegler einen ehemaligen Mitspieler von Füllkrug aus Hannoveraner Tagen als neuen Sportdirektor verpflichtet haben. Ob ein Wechsel zurück in die Bundesliga aber tatsächlich klappt, hängt laut dem Fachmagazin aber an zwei Knackpunkten.

Das Geld

West Ham legt Füllkrug keine Steine in den Weg, eine Leihe mit Kaufoption beinhaltet ein überschaubares Risiko. Dennoch verdient der 32-Jährige auf der Insel ziemlich gut. Dafür spricht auch, dass nur finanzstarke Bundesligisten noch unter den Interessenten verblieben sind.

Die Fitness

Nach seinem Muskelbündelriss ist Füllkrug zwar gerade wieder einsatzfähig. Doch ob er angesichts mangelnder Matchpraxis seinem neuen Klub ab Januar sofort weiterhilft, ist unklar. Gerade Wolfsburg braucht ob der Afrika-Cup-Teilnahme von Mohamed Amoura (25/Algerien) und der Verletzung von Jonas Wind (26) Soforthilfe im Abstiegskampf.