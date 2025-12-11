Menü Suche
Kommentar
Werder: Coulibaly früher weg als gedacht?

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
Karim Coulibaly im Werder-Trikot @Maxppp

Bei Werder Bremen sieht man sich offenbar genötigt, die Pläne mit Karim Coulibaly anzupassen. Da das Interesse anderer Vereine am 18-jährigen Innenverteidiger immer weiter wächst, beschäftigen sich die Vereinsoffiziellen laut der ‚Bild‘ mit einem möglichen Verkauf schon nach der laufenden Saison. Ursprünglich war geplant, das aufstrebende Abwehrjuwel mindestens bis 2027 in den eigenen Reihen zu halten.

Um zu vermeiden, dass Coulibalys Marktwert aufgrund sich reduzierender Vertragslaufzeit und einer möglichen sportlichen Abwärtsspirale der Bremer sinkt, könnte es im Sommer zur Trennung kommen. Werder ist auf Einnahmen durch teure Verkäufe angewiesen. Interesse haben in erster Linie die italienischen Topklubs AC und Inter Mailand sowie Juventus Turin angemeldet. Außerdem waren schon Scouts des FC Burnley anwesend, um Coulibaly zu beobachten. Zuletzt wurde der Linksfuß auch mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
