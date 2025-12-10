Werder: Profivertrag für DFB-Junior Schmetgens

Der SV Werder Bremen plant die Zukunft mit Nachwuchshoffnung Mick Schmetgens. Der 18-jährige Innenverteidiger unterschreibt seinen ersten Profivertrag an der Weser. Bislang kommt Schmetgens ausschließlich in der Zweitvertretung des SVW zum Einsatz.

„Für ihn ist es die erste Saison, die er bei der Lizenzmannschaft dabei ist. Man spürt, dass ihm die neuen Erfahrungen guttun. Er ist regelmäßig im Training dabei und stand auch schon im Kader am Spieltag. Wir nehmen ihn dabei total fokussiert und wissbegierig wahr. Dass er nun seinen ersten Profivertrag bei uns unterschreibt, ist auch ein Ausdruck dieser guten Entwicklung und seinen guten Leistungen“, so Leiter Profifußball Peter Niemeyer. Schmetgens spielt seit 2021 in der Jugend des Bundesligisten und saß unter Horst Steffen schon viermal in der Bundesliga auf der Bank. Er läuft auch für die U19 des DFB auf.