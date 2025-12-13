Spannendes Angebot für Ex-Bayer Thiago

Der spanische Erstligist UD Levante wollte Thiago Alcántara als Cheftrainer verpflichten. Wie Matteo Moretto bei ‚Radio Marca‘ berichtet, nahm der Vorstand des Tabellenletzten der La Liga Kontakt zum Assistenztrainer von Hansi Flick (60) beim FC Barcelona auf, blieb dabei jedoch erfolglos. Der 34-Jährige lehnte das Angebot ab. Auch Ex-Schalker und Real-Legende Raúl (48) war bei Los Azulgranas ein Thema.

Levante steckt mit nur neun Punkten aus 15 Partien tief im Abstiegskampf. Trainer Julián Calero (55) musste Ende November schon seinen Hut nehmen. Ein unmittelbarer Nachfolger ist nach den Absagen der ehemaligen spanischen Ausnahmeprofis noch nicht in Sicht.