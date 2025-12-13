Menü Suche
Kommentar
La Liga

Spannendes Angebot für Ex-Bayer Thiago

von Daniel del Federico - Quelle: Matteo Moretto
Thiago im Outfit des FC Liverpool @Maxppp

Der spanische Erstligist UD Levante wollte Thiago Alcántara als Cheftrainer verpflichten. Wie Matteo Moretto bei ‚Radio Marca‘ berichtet, nahm der Vorstand des Tabellenletzten der La Liga Kontakt zum Assistenztrainer von Hansi Flick (60) beim FC Barcelona auf, blieb dabei jedoch erfolglos. Der 34-Jährige lehnte das Angebot ab. Auch Ex-Schalker und Real-Legende Raúl (48) war bei Los Azulgranas ein Thema.

Unter der Anzeige geht's weiter

Levante steckt mit nur neun Punkten aus 15 Partien tief im Abstiegskampf. Trainer Julián Calero (55) musste Ende November schon seinen Hut nehmen. Ein unmittelbarer Nachfolger ist nach den Absagen der ehemaligen spanischen Ausnahmeprofis noch nicht in Sicht.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Levante
Barcelona
Thiago
Raúl González Blanco

Weitere Infos

La Liga La Liga
Levante Logo UD Levante
Barcelona Logo FC Barcelona
Thiago Thiago
Raúl González Blanco Raúl González Blanco
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert