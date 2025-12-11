Menü Suche
Kommentar 29
FT-Kurve UEFA Champions League

Champions League: Die FT-Topelf des 6. Spieltags

Der FC Bayern (3:1 gegen Sporting) dreht die Partie nach einem Eigentor von Joshua Kimmich, Borussia Dortmund (2:2 gegen FK Bodö/Glimt) und Bayer Leverkusen (2:2 gegen Newcastle United) holen nur einen Punkt. Außerdem verspielt Eintracht Frankfurt eine Führung gegen den FC Barcelona und verliert knapp. Spieler von Klubs aus England und Spanien dominieren die Elf des Spieltags, doch auch zwei Bundesligaprofis sind vertreten.

von Dominik Schneider
1 min.
Lennart Karl und Jules Koundé @Maxppp

Spieler des Spieltags: Jules Koundé

In seiner Karriere erzielte Jules Koundé bisher lediglich einen Treffer in der Champions League. Das Toreschießen ist allerdings auch nicht die Kernaufgabe des Außenverteidigers. In der Partie gegen Eintracht Frankfurt (2:1) traf der französische Nationalspieler plötzlich doppelt, drehte das Spiel zugunsten des FC Barcelona und avancierte zum Matchwinner. Eine starke Performance vom 27-Jährigen, der sich damit gegen Lennart Karl (FC Bayern), Oscar Gloukh (Ajax Amsterdam) oder Martín Zubimendi (FC Arsenal) durchsetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter
UEFA Champions League
Koundé inspires Barcelona 🔵🔴

#UCL
Bei X ansehen
Wer war euer Spieler des 6. Spieltags in der Champions League?
- Ende in 2 Tagen
Bild wird erstellt

Die FT-Topelf

defaultAltAttribute

Die Ergebnisse im Überblick

  • Kairat Almat - Olympiakos 0:1
  • FC Bayern - Sporting 3:1
  • Inter - Liverpool 0:1
  • FC Barcelona - Frankfurt 2:1
  • St.-Gilloise - Marseille 2:3
  • Tottenham - Slavia Prag 3:0
  • PSV Eindhoven - Atlético 2:3
  • Atalanta Bergamo - Chelsea 2:1
  • AS Monaco - Galatasaray 1:0
  • Villarreal - Kopenhagen 2:3
  • Qarabag - Ajax Amsterdam 2:4
  • Benfica - SSC Neapel 2:0
  • FC Brügge - FC Arsenal 0:3
  • Leverkusen - Newcastle 2:2
  • Juventus - Pafos FC 2:0
  • Athletic Bilbao - PSG 0:0
  • Dortmund - Bodö/Glimt 2:2
  • Real Madrid - ManCity 1:2
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (29)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
Barcelona
Jules Koundé

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
Barcelona Logo FC Barcelona
Jules Koundé Jules Koundé
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert