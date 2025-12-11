Champions League: Die FT-Topelf des 6. Spieltags

Spieler des Spieltags: Jules Koundé

In seiner Karriere erzielte Jules Koundé bisher lediglich einen Treffer in der Champions League. Das Toreschießen ist allerdings auch nicht die Kernaufgabe des Außenverteidigers. In der Partie gegen Eintracht Frankfurt (2:1) traf der französische Nationalspieler plötzlich doppelt, drehte das Spiel zugunsten des FC Barcelona und avancierte zum Matchwinner. Eine starke Performance vom 27-Jährigen, der sich damit gegen Lennart Karl (FC Bayern), Oscar Gloukh (Ajax Amsterdam) oder Martín Zubimendi (FC Arsenal) durchsetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wer war euer Spieler des 6. Spieltags in der Champions League? Jules Koundé (FC Barcelona) Lennart Karl (FC Bayern) Julian Brandt (Borussia Dortmund) Oscar Gloukh (Ajax Amsterdam) Martín Zubimendi (FC Arsenal) Ryan Gravenberch (FC Liverpool) Josko Gvardiol (Manchester City) ein anderer Spieler Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick