Champions League: Die FT-Topelf des 6. Spieltags

Der FC Bayern (3:1 gegen Sporting) dreht die Partie nach einem Eigentor von Joshua Kimmich, Borussia Dortmund (2:2 gegen FK Bodö/Glimt) und Bayer Leverkusen (2:2 gegen Newcastle United) holen nur einen Punkt. Außerdem verspielt Eintracht Frankfurt eine Führung gegen den FC Barcelona und verliert knapp. Spieler von Klubs aus England und Spanien dominieren die Elf des Spieltags, doch auch zwei Bundesligaprofis sind vertreten.
Spieler des Spieltags: Jules Koundé
In seiner Karriere erzielte Jules Koundé bisher lediglich einen Treffer in der Champions League. Das Toreschießen ist allerdings auch nicht die Kernaufgabe des Außenverteidigers. In der Partie gegen Eintracht Frankfurt (2:1) traf der französische Nationalspieler plötzlich doppelt, drehte das Spiel zugunsten des FC Barcelona und avancierte zum Matchwinner. Eine starke Performance vom 27-Jährigen, der sich damit gegen Lennart Karl (FC Bayern), Oscar Gloukh (Ajax Amsterdam) oder Martín Zubimendi (FC Arsenal) durchsetzt.
Die Ergebnisse im Überblick
- Kairat Almat - Olympiakos 0:1
- FC Bayern - Sporting 3:1
- Inter - Liverpool 0:1
- FC Barcelona - Frankfurt 2:1
- St.-Gilloise - Marseille 2:3
- Tottenham - Slavia Prag 3:0
- PSV Eindhoven - Atlético 2:3
- Atalanta Bergamo - Chelsea 2:1
- AS Monaco - Galatasaray 1:0
- Villarreal - Kopenhagen 2:3
- Qarabag - Ajax Amsterdam 2:4
- Benfica - SSC Neapel 2:0
- FC Brügge - FC Arsenal 0:3
- Leverkusen - Newcastle 2:2
- Juventus - Pafos FC 2:0
- Athletic Bilbao - PSG 0:0
- Dortmund - Bodö/Glimt 2:2
- Real Madrid - ManCity 1:2
