BVB: Kovac reagiert auf brisantes Schlotterbeck-Interview

Niko Kovac lässt angesichts der Aussagen von Nico Schlotterbeck in Richtung seiner Mitspieler die Kirche im Dorf. Der Trainer von Borussia Dortmund sagte auf einer Pressekonferenz am heutigen Donnerstagmittag: „Ich verstehe die Frustration von Schlotti. Wir haben eine riesige Möglichkeit liegen lassen. Dass er als Führungsspieler verärgert ist, ist völlig normal. Dem ist nichts hinzuzufügen.“

Letztlich fügte Kovac dann aber doch noch an: „Es geht immer um den Inhalt und die Sachebene. Als Führungsspieler hat er auch das Recht, gewisse Sachen anzusprechen. Es gab ja auch ein, zwei Spieler, die sich ertappt haben.“ Der BVB verspielte beim gestrigen 2:2 gegen den FK Bodö/Glimt nicht nur zwei Führungen, sondern auch den Sprung in die Spitzengruppe der Champions League-Tabelle. Schlotterbeck ließ seinem Unmut im Interview bei ‚DAZN‘ anschließend freien Lauf und unterstellte seinen Mitspielern Fahrigkeit, fehlenden Einsatz und zu viele Ballverluste.