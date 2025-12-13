Menü Suche
Kommentar
3. Liga

Problem für Paderborn: Auch Bundesligisten wollen Naderi

von Daniel del Federico - Quelle: Sky
Ryan Naderi feiert seinen Treffer @Maxppp

Hansa Rostock möchte Ryan Naderi trotz großer Nachfrage im Winter nicht abgeben. Wie ‚Sky‘ berichtet, liegen die Gespräche zwischen der Kogge und Zweitligist SC Paderborn vorerst auf Eis und der 22-Jährige wird aller Voraussicht nach auch über den Winter hinweg für die Hanseaten auflaufen. Auch Klubs aus der Bundesliga sollen den 22-Jährigen auf dem Zettel haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Naderi hatte dem Drittligisten seinen Wechselwunsch mitgeteilt, da er sich in diesem Winter dem SCP anschließen wollte. Der Mittelstürmer zeigt sich in dieser Saison in guter Verfassung und überzeugt mit sechs Ligatoren in 13 Partien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

3. Liga
Bundesliga
Rostock
Paderborn
Ryan Don Naderi

Weitere Infos

3. Liga 3. Liga
Bundesliga Bundesliga
Rostock Logo FC Hansa Rostock
Paderborn Logo SC Paderborn 07
Ryan Don Naderi Ryan Don Naderi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert