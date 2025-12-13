Problem für Paderborn: Auch Bundesligisten wollen Naderi

Hansa Rostock möchte Ryan Naderi trotz großer Nachfrage im Winter nicht abgeben. Wie ‚Sky‘ berichtet, liegen die Gespräche zwischen der Kogge und Zweitligist SC Paderborn vorerst auf Eis und der 22-Jährige wird aller Voraussicht nach auch über den Winter hinweg für die Hanseaten auflaufen. Auch Klubs aus der Bundesliga sollen den 22-Jährigen auf dem Zettel haben.

Naderi hatte dem Drittligisten seinen Wechselwunsch mitgeteilt, da er sich in diesem Winter dem SCP anschließen wollte. Der Mittelstürmer zeigt sich in dieser Saison in guter Verfassung und überzeugt mit sechs Ligatoren in 13 Partien.