Menü Suche
Kommentar 6
Bundesliga

Bayern-Schock: Neuer fällt aus

von Leon Morsbach - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Manuel Neuer spielt für Bayern München @Maxppp

Manuel Neuer (39) wird dem FC Bayern vorerst fehlen. Wie die Münchener offiziell mitteilen, hat sich der Kapitän beim gestrigen 2:2-Unentschieden gegen den 1. FSV Mainz 05 einen Muskelfaserriss an der rechten Oberschenkelrückseite zugezogen. Zu diesem Ergebnis kam eine Untersuchung der medizinischen Abteilung der Münchner.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Bayern München
Manuel Neuer erleidet Muskelfaserriss. ℹ️

Gute und schnelle Genesung, Manu! 🍀

Alle Infos:
Bei X ansehen

Eine Angabe zur genauen Ausfallzeit macht der deutsche Rekordmeister nicht. Neuer absolvierte in der laufenden Spielzeit 20 Pflichtspiele. Einspringen wird erneut Jonas Urbig (22), der in seinen bisherigen Auftritten in dieser Saison stets überzeugte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (6)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Manuel Neuer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Manuel Neuer Manuel Neuer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert