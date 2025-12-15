Bayern-Schock: Neuer fällt aus

Manuel Neuer (39) wird dem FC Bayern vorerst fehlen. Wie die Münchener offiziell mitteilen, hat sich der Kapitän beim gestrigen 2:2-Unentschieden gegen den 1. FSV Mainz 05 einen Muskelfaserriss an der rechten Oberschenkelrückseite zugezogen. Zu diesem Ergebnis kam eine Untersuchung der medizinischen Abteilung der Münchner.

Eine Angabe zur genauen Ausfallzeit macht der deutsche Rekordmeister nicht. Neuer absolvierte in der laufenden Spielzeit 20 Pflichtspiele. Einspringen wird erneut Jonas Urbig (22), der in seinen bisherigen Auftritten in dieser Saison stets überzeugte.