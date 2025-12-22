Bayern-Deals: Eberl hofft auf Weihnachtsüberraschung

Als ungeschlagener Bundesliga-Tabellenführer geht der FC Bayern in die Winterpause. Das heißt aber nicht, dass Sportvorstand Max Eberl und seine Kollegen über die Feiertage untätig bleiben.

Neuverpflichtungen hat der 52-Jährige zwar bereits ausgeschlossen, der ein oder andere Abgang scheint aber möglich. „Es kann ja immer noch einen Spieler geben, der vielleicht etwas unzufriedener ist und der jetzt, wenn die Verletzten zurückkommen, sagt: Ich möchte etwas anderes machen“, gibt Eberl gegenüber ‚Sport1‘ zu Protokoll.

Bei einem passenden Angebot gehen darf wohl allen voran Rechtsverteidiger Sacha Boey (25), der sportlich keine Rolle in München spielt. Zuletzt wurde der Franzose mit Crystal Palace in Verbindung gebracht, die vom FCB aufgerufenen 15 Millionen Euro will man aber nicht auf den Tisch legen.

Geschenk für die Bayern-Anhänger?

Oberste Priorität genießen an der Säbener Straße derweil die Verlängerungen einiger auslaufender Verträge, darunter die von Innenverteidiger Dayot Upamecano (27) und Offensivspieler Serge Gnabry (30). „Es gibt Verlängerungen, die wir haben wollen und auch hinreichend bekannt sind“, sagt Eberl, der den Bayern-Fans über die Feiertage gerne ein Präsent machen würde: „Vielleicht gibt es ja einen freudigen Anruf vor Weihnachten. Ich weiß es nicht, aber manchmal wird man ja auch überrascht.“