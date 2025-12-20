Menü Suche
Nächster Bayern-Star fehlt in Heidenheim

von Dominik Schneider - Quelle: tz
Den FC Bayern trifft es zum Jahresende immer heftiger. Neben den schon bekannten Ausfällen kann Trainer Vincent Kompany morgen um 17:30 Uhr gegen den 1. FC Heidenheim auch nicht auf Minjae Kim zurückgreifen. Laut ‚tz‘ laboriert der 29-jährige Südkoreaner an Zahn- und Muskelproblemen.

Damit gesellt sich Kim zu Joshua Kimmich (Sprunggelenk), Sacha Boey (Krankheit), Manuel Neuer (Muskulatur), Konrad Laimer (Gelbsperre), Nicolas Jackson (Afrika-Cup) und Jamal Musiala (Reha nach Wadenbeinbruch).

