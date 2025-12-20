Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Valdepeñas-Poker: Schlechte Nachrichten für den BVB

von Julian Jasch - Quelle: as
1 min.
Víctor Valdepeñas hat den Ball im Blick @Maxppp

Real Madrid versucht, Youngster Víctor Valdepeñas (19) mit allen Mitteln in den eigenen Reihen zu halten. Die Madrilenen haben dem Abwehrspieler ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht und sein Gehalt deutlich angehoben, berichtet die ‚as‘. Zudem wurde die in Spanien obligatorische Ausstiegsklausel auf 50 Millionen Euro gesteigert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das sind insbesondere schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und den FC Arsenal, die es allesamt auf eine Zusammenarbeit mit Valdepeñas abgesehen haben. Bei den Königlichen steht der Innenverteidiger, der auch hinten links eingesetzt werden kann, bis 2029 unter Vertrag. Sein Debüt für die Profis feierte der spanische U19-Nationalspieler erst am vergangenen Wochenende gegen Deportivo Alavés (2:1).

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
La Liga
Real Madrid
BVB
Leverkusen
Víctor Valdepeñas Talavera

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Víctor Valdepeñas Talavera Víctor Valdepeñas Talavera
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert