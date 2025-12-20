Valdepeñas-Poker: Schlechte Nachrichten für den BVB

Real Madrid versucht, Youngster Víctor Valdepeñas (19) mit allen Mitteln in den eigenen Reihen zu halten. Die Madrilenen haben dem Abwehrspieler ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht und sein Gehalt deutlich angehoben, berichtet die ‚as‘. Zudem wurde die in Spanien obligatorische Ausstiegsklausel auf 50 Millionen Euro gesteigert.

Das sind insbesondere schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und den FC Arsenal, die es allesamt auf eine Zusammenarbeit mit Valdepeñas abgesehen haben. Bei den Königlichen steht der Innenverteidiger, der auch hinten links eingesetzt werden kann, bis 2029 unter Vertrag. Sein Debüt für die Profis feierte der spanische U19-Nationalspieler erst am vergangenen Wochenende gegen Deportivo Alavés (2:1).