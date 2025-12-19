Neuer Job für Ancelotti jr.?

Dem frisch entlassenen Davide Ancelotti mangelt es offenbar nicht an Interessenten. Wie die ‚as‘ berichtet, sind in Europa der AC Florenz und Real Sociedad San Sebastián sowie in Südamerika Atlético Nacional und Club América Optionen für den italienischen Übungsleiter.

Erst gestern wurde der Sohn von Trainerlegende Carlo Ancelotti bei Botafogo von seinen Pflichten entbunden. Dem spanischen Sportjournalisten Siro López zufolge hängt Ancelottis Abschied bei Botafogo mit einer möglichen Entlassung von Xabi Alonso bei Real Madrid zusammen. Ob diesem Gerücht Glauben zu schenken ist, darf jedoch bezweifelt werden.