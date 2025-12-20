Menü Suche
Matarazzo-Deal auf der Zielgeraden

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Pellegrino Matarazzo bei der 1:2-Niederlage der TSG Hoffenheim bei Union Berlin. @Maxppp

Es fehlt wohl nicht mehr viel, bis Pellegrino Matarazzo in der spanischen La Liga anheuert. Laut ‚Sky‘ befindet sich der aktuell frei verfügbare US-Amerikaner in fortgeschrittenen Gesprächen mit Real Sociedad San Sebastián. Dort würde er auf den kürzlich entlassenen Sergio Francisco folgen.

‚Sky‘ zufolge bleiben noch ein paar Details zu klären, bis der Deal über die Bühne geht, es sehe allerdings gut aus. Mit in der Verlosung sollen sich zwischenzeitlich unter anderem auch Thiago Motta und Marco Rose befunden haben. Derweil wurde Matarazzo zuletzt auch mit dem FC Augsburg und Fortuna Düsseldorf in Verbindung gebracht, die deutschen Klubs müssen sich voraussichtlich aber nach Alternativen umschauen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
