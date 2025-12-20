Guardiola warnt City

Pep Guardiola hat einen baldigen Abschied von Manchester City vorerst ausgeschlossen. Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen West Ham United (Samstag, 16 Uhr) bekräftigte der 54-Jährige, dass er bei den Citizens bleiben möchte. Allerdings ließ sich der Katalane dennoch ein Hintertürchen offen: „City muss auf seinen nächsten Trainer vorbereitet sein. Ich bin ein seltsamer Typ und vielleicht wache ich morgen auf und sage: Ich gehe, ciao ciao.“

Guardiola hatte den Premier League-Klub im Sommer 2016 übernommen und seitdem zu 18 Trophäen geführt. Dennoch kamen jüngst vermehrt Gerüchte über ein baldiges Ende seiner Ära in Manchester auf. Als möglicher Erbe wurde zuletzt sein ehemaliger Assistenztrainer Enzo Maresca gehandelt, der sich wiederum bereits zum FC Chelsea bekannte.