Maresca reagiert auf City-Gerüchte

Enzo Maresca wird laut eigener Aussage auch in der kommenden Saison für den FC Chelsea an der Seitenlinie stehen. Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Newcastle United (Samstag, 13:30 Uhr) gab der 45-Jährige ein klares Bekenntnis zu den Westlondonern ab: „Ich habe hier bei Chelsea einen Vertrag bis 2029. Mein Fokus liegt ausschließlich auf diesem Verein und ich bin stolz, hier zu sein.“

Maresca wurde zuletzt mit seinem Ex-Arbeitgeber Manchester City in Verbindung gebracht. Dort war er von 2022 bis 2023 als Assistenztrainer von Pep Guardiola tätig und sollte diesen nun bei einem potenziellen Abgang im kommenden Sommer beerben. Der Blues-Coach wies diese Spekulation jedoch prompt zurück: „Man City-Gerüchte? Das ist zu 100 Prozent Spekulation. Dafür habe ich keine Zeit.“