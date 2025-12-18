Besser als Bellingham: Bayern & BVB wollen Super-Juwel

Mit Lennart Karl sorgt beim FC Bayern München derzeit ein 17-jähriger Bubi für Furore. Bei Borussia Dortmund war es in der Vergangenheit sowieso gang und gäbe, junge Talente ins kalte Wasser zu werfen. Kein Wunder, dass sich beide Vereine nun um dasselbe Teenie-Juwel duellieren, dem man offenbar gleichermaßen den Durchbruch zutraut.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, haben sowohl der Rekordmeister als auch der BVB ein Auge auf Jeremy Monga von Leicester City geworfen. Beide Vereine haben dem Portal zufolge bereits erste Gespräche mit dem Offensivspieler geführt. Ein Transfer ist aufgrund seines jungen Alters von nur 16 Jahren erst 2027 möglich.

Konkurrenz gibt es zuhauf. Auch Juventus Turin, Real Madrid und Paris St. Germain haben bereits Kontakt zur Spielerseite aufgenommen. Zudem seien sämtliche Spitzenvereine der Premier League wie etwa Tottenham Hotspur oder der FC Liverpool hinter Monga her. Eine Entscheidung wird für Anfang 2026 erwartet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rekord gebrochen

Schon in der vergangenen Spielzeit gab der Teenager im zarten Alter von 15 Jahren sein Premier League-Debüt für die Foxes. Nach dem Abstieg stand Monga in der laufenden Saison in wettbewerbsübergreifend 13 Pflichtspielen auf dem Rasen, in dem ihm sogar zwei Torbeteiligungen gelangen.

Mit seinem ersten Treffer für Leicester im August brach er den Rekord von niemand Geringerem als Jude Bellingham als jüngster Torschütze der Championship. Monga besticht vor allem durch sein Tempo und seine Dribbling-Fähigkeiten. Wirbelt der Engländer bald in der Bundesliga?