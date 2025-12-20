Flick spricht über neuen Vertrag

Hansi Flick äußerte sich auf einer Pressekonferenz zu einer möglichen Vertragsverlängerung beim FC Barcelona. Gegenüber den anwesenden Journalisten sagte der Cheftrainer der Blaugrana: „Eineinhalb Jahre sind für einen Trainer eine lange Zeit. Ich bin sehr glücklich, in diesem Verein mit Deco und allen Mitarbeitern zusammenzuarbeiten.“ Bis 2027 ist sein Kontrakt noch gültig.

Allerdings knüpft er eine mögliche Verlängerung bis 2028 auch an den Ausgang der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen bei Barça. „Für mich ist es kein Problem, weiterzumachen, aber die Angelegenheit hängt auch mit der Präsenz des Präsidenten zusammen“, so Flick.