Barça-Wende um Rashford?

Marcus Rashford könnte doch über den Sommer hinaus beim FC Barcelona bleiben. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ tendieren die Katalanen aktuell eher dazu, die Kaufoption von 30 Millionen Euro zu ziehen, als den Passus verstreichen zu lassen. Der Engländer ist bis Saisonende von Manchester United ausgeliehen.

Zuletzt ging die Tendenz eigentlich dahin, dass Barça von einer Festverpflichtung absieht. Rashford überzeugt beim La Liga-Tabellenführer jedoch auf ganzer Linie, sodass sich dies nun geändert haben könnte. Ob sich das finanziell klamme Barça einen Transfer in dieser Größenordnung letztendlich leisten kann, wird sich noch zeigen. Sollten die Katalanen die Kaufoption nicht ziehen, lauern mit Tottenham Hotspur, Paris St. Germain, dem FC Chelsea und dem FC Arsenal bereits zahlreiche Interessenten.