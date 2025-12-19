Dortmunds klare Haltung zu Bellingham

Die Bosse von Borussia Dortmund um Geschäftsführer Sport Lars Ricken, Sportdirektor Sebastian Kehl und Cheftrainer Niko Kovac sind weiterhin davon überzeugt, dass Sommerzugang Jobe Bellingham (20) seine Leistungen noch deutlich steigern wird. Das geht zumindest aus einem Bericht der ‚Bild‘ hervor. Intern gelte der Mittelfeldspieler sogar als Trainingsweltmeister.

Das Problem: In seinen 27 BVB-Einsätzen enttäuschte Bellingham, der im Sommer für 30,5 Millionen Euro vom AFC Sunderland losgeeist wurde, über weite Strecken. Zuletzt wurde dem Engländer nachgesagt, er würde der Mannschaft „zu wenig Wucht“ geben und „gehe zu selten ins Risiko“. Gelingt dem Rechtsfuß noch die Kehrtwende?