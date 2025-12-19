Barça: Die Zahlen zum Abdelkarim-Angebot

Es sickern weitere Details zum Angebot des FC Barcelona für Sturmtalent Hamza Abdelkarim (17) durch. Die ägyptische digitale Sportzeitung ‚Kora Plus‘ berichtet, dass die Katalanen ein halbjähriges Leihgeschäft mit einer anschließenden Kaufoption mit einem Volumen von vier Millionen Euro offerieren. Eine Million würde fest an den ägyptischen Klub Al Ahly entrichtet werden, drei weitere könnten über leistungsbezogene Boni hinzukommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Einigung zwischen den Vereinen besteht allerdings noch nicht, Al Ahly soll eine höhere Ablöse fordern. Bei Barça würde Abdelkarim, der bei der vergangenen U17-WM für Ägypten brillierte, zunächst über die zweite Mannschaft herangeführt werden. Interesse am jungen Angreifer sollen zuletzt unter anderem auch der FC Bayern, Manchester City, Olympique Lyon sowie der AC Mailand gezeigt haben.