Eintracht-Abschied: Nächste Option für Wahi

Neben dem Paris FC streckt ein weiterer Ligue 1-Vertreter die Fühler nach Elye Wahi (22) aus. FT kann einen Bericht von ‚Absolut Fußball‘ bestätigen, wonach sich der OGC Nizza mit dem Mittelstürmer von Eintracht Frankfurt befasst. Aufgrund der anhaltenden Krise – neun Niederlagen in Folge – schauen sich die Franzosen nach Winter-Verstärkungen um.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wahi konnte der 26 Millionen Euro hohen Ablöse, die der Bundesligist vor rund einem Jahr an Olympique Marseille bezahlt hatte, bislang nicht gerecht werden. Deshalb war ein Januar-Abschied zwischenzeitlich eigentlich schon besiegelt. Ein zeitnahes Krisengespräch soll die Situation aber zunächst nochmal analysieren. Wie FT aus Frankreich erfuhr, könnte es sogar auf einen Verbleib in Frankfurt hinauslaufen, da einige SGE-Beteiligte weiterhin an Wahis Fähigkeiten glauben.