Überraschung: Frankfurt verpflichtet zweiten Winterneuzugang

Bei Eintracht Frankfurt gibt es eine verfrühte Weihnachtsüberraschung. Wie der Bundesligist mitteilt, wechselt Keita Kosugi zum 1. Januar zu den Hessen. Der 19-jährige Linksverteidiger folgt dem lange schon feststehenden Youngster Love Arrhov (17) und kommt von Djurgardens IF zur Eintracht. Zur Vertragslänge machen die Frankfurter keine Angaben. Laut dem Portal ‚Absolut Fussball‘ fließen vier Millionen Euro nach Schweden.

„Mit Keita Kosugi haben wir einen jungen Linksverteidiger verpflichtet, der neben einer technisch guten Ballbehandlung zudem eine hohe Lauf- und Arbeitsbereitschaft mitbringt. Er hat seine Qualitäten sowohl als Stammspieler in der schwedischen Liga als auch im Europapokal bereits unter Beweis gestellt und verfügt über großes Entwicklungspotenzial“, wird Sportdirektor Timmo Hardung zitiert.

Kosugi wechselte erst im März 2024 von seinem Jugendklub in Japan nach Schweden. Schnell entwickelte sich der junge Linksfuß zum Stammspieler bei Djugardens. Jetzt erfolgt der nächste große Karriereschritt für den U23-Nationalspieler.