Großes Fragezeichen hinter Wahi

An seiner Formkurve wird Elye Wahi am kommenden Spieltag nicht arbeiten können. Auf der Pressekonferenz zur Partie gegen den Hamburger SV (Samstag, 15:30 Uhr) bestätigte Trainer Dino Toppmöller den Ausfall des Mittelstürmers: „Elye Wahi wird krank nicht zur Verfügung stehen.“ Neben Wahi fehlen auch die für den Afrika-Cup abgestellten Farès Chaibi (23) und Ellyes Skhiri (30) sowie die verletzten Jonathan Burkardt (25), Timothy Chandler (35) und Michy Batshuayi (32).

Bei Wahi kommt die Frage auf, ob der Franzose überhaupt nochmal für die SGE auflaufen wird. Auch wenn die Eintracht-Bosse den Glauben an den 22-Jährigen noch nicht verloren haben, ist für die Winterpause ein Krisengespräch anberaumt. Dann soll geklärt werden, ob sich die Wege tatsächlich schon im Januar trennen.