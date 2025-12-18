Menü Suche
Duranville-Interessent springt wohl ab

von Tobias Feldhoff - Quelle: Ruhr Nachrichten
Julien Duranville in der Halbzeitpause @Maxppp

Die Möglichkeiten für Flügelflitzer Julien Duranville (19) werden immer rarer. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ ist auch das Interesse des SV Werder Bremen nicht allzu konkret. Der Bundesliga-Konkurrent halte eher nach einem Mittelstürmer Ausschau.

So bleibt völlig offen, wer Duranville in der Rückrunde zu der dringend benötigten Spielpraxis verhilft. Borussia Mönchengladbach und der RSC Anderlecht wurden zuletzt noch als mögliche Abnehmer genannt, einen konkreten Vorstoß beim verletzungsanfälligen Rechtsfuß haben die beiden Klubs aber ebenfalls noch nicht gewagt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
