FC Bayern: Eberls Wunsch bei Schmadtke

Nils Schmadtke winkt beim FC Bayern ein neues Arbeitspapier. Dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ ist zu entnehmen, dass der 2026 auslaufende Vertrag auf Wunsch von Sportvorstand Max Eberl voraussichtlich verlängert wird.

Schmadtke wechselte im Sommer des vergangenen Jahres von Borussia Mönchengladbach zum deutschen Rekordmeister, wo er seither als Leiter der Scouting-Abteilung tätig ist. Der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Profis und -Managers Jörg Schmadtke gehört zu den engsten Vertrauten von Eberl, sodass man die Zusammenarbeit über den Sommer hinaus fortsetzen möchte.