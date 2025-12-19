Menü Suche
Kommentar 2
Heiße Wechsel-Fährte bei Goretzka?

Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic sind das Duo der Wahl von Bayern-Trainer Vincent Kompany. Leon Goretzka ist nur noch Rotationsspieler. Im Sommer könnte er zu einem anderen großen Klub wechseln.

von Lukas Hörster - Quelle: as
Leon Goretzkas Zeit beim FC Bayern läuft wohl ab. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers endet am Saisonende. Über eine Verlängerung wurde zwar schon gesprochen, doch die Bayern tendieren zur Trennung vom Großverdiener – und schauen sich bereits nach jüngerem Ersatz um.

An attraktiven Optionen mangelt es Goretzka aber nicht. In den vergangenen Wochen war er mit Juventus Turin und der SSC Neapel in Verbindung gebracht worden. Ein Winterwechsel war kurz Thema, allerdings bis jetzt nicht heiß.

Die ‚as‘ wärmt nun die Gerüchte um Atlético Madrid auf, auch die ‚Bild‘ erwähnt Gespräche in der Vergangenheit. Laut der spanischen Sporttageszeitung beobachtet Atléti die Situation um Goretzka aktuell ganz genau. Der 30-jährige Mittelfeldspieler passe genau ins gesuchte Profil der Colchoneros. Realistisch ist ein Transfer allerdings eher im Sommer, wenn Goretzka ablösefrei zu haben ist.

Alle Kommentare anzeigen (2)
Videos & Highlights

Meistgelesen

