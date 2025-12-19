Riesige Ambitionen: Paris will Bundesliga-Duo

Auf der Suche nach Winter-Verstärkungen für die Offensive blickt der Paris FC offenbar auch ins deutsche Oberhaus. Laut einem Bericht von ‚L‘Équipe‘ sind neben Arnaud Kalimuendo (23/Nottingham Forest) mit Martin Terrier (28/Bayer Leverkusen) und Elye Wahi (22/Eintracht Frankfurt) auch zwei französische Angreifer aus der Bundesliga beim ambitionierten Aufsteiger und aktuellen Tabellen-14. der Ligue 1 im Gespräch.

Terrier, im Sommer 2024 für 20 Millionen Euro von Stade Rennes nach Leverkusen gewechselt, war nach seinem zum Jahresbeginn erlittenen Achilessehnenriss lange ausgefallen. Inzwischen ist der Offensivmann wieder dabei und kommt regelmäßig als Einwechselspieler zum Zug. Zuletzt glänzte er mit seinem Skorpion-Tor gegen den 1. FC Köln (2:0). Ob Terrier selbst einen Abgang in Erwägung zieht, ist unklar.

Deutlicher stehen die Zeichen bei Wahi. Auch wenn die SGE den Glauben an den 26-Millionen-Flop noch nicht gänzlich verloren hat und für die Winterpause ein Krisengespräch anberaumt ist, dürften sich die Wege zeitnah trennen. Für den von Olympique Marseille gekommenen Rechtsfuß wäre ein Paris-Wechsel ebenfalls eine Rückkehr nach Frankreich. Auch Galatsaray wird als Abnehmer gehandelt, eine Leihe mit Kaufoption steht im Raum.

Wildert Ex-Bayer Neppe in der Bundesliga?

‚L‘Équipe‘ zufolge bevorzugt Paris, im Januar eine Verstärkung auf Leihbasis an Bord zu holen. Sollte sich aber eine Kaufgelegenheit ergeben, sei der französische Hauptstadtklub „bereit, massiv in einen Stürmer zu investieren“. Insgesamt sollen in der kommenden Transferperiode sogar vier bis fünf Verstärkungen her, um nicht noch weiter in den Abstiegskampf zu geraten. Mit nur einem Tor (per Elfmeter) aus den vergangenen drei Spielen hakt es insbesondere im Angriff.

Übrigens: Mit Marco Neppe, dem ehemaligen Technischen Direktor des FC Bayern, lenkt ein Deutscher als Sportdirektor das Transfergeschehen beim Red Bull-Klub entscheidend mit. Antoine Arnault, Mehrheitsaktionär des Vereins, bestätigte jüngst: „Wir werden uns verstärken, ja. Wir denken gemeinsam mit Marco Neppe, dem Trainer und dem Stab über verschiedene Möglichkeiten nach.“