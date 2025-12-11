Eintracht: Wahi-Abnehmer gefunden?

Angreifer Elye Wahi (22) könnte Eintracht Frankfurt im Winter in Richtung Süper Lig verlassen. Laut der türkischen Zeitung ‚Sabah‘ bekundet Galatasaray ernsthaftes Interesse am Franzosen. Auf dieses habe der Rechtsfuß positiv reagiert.

Konkret stehe ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption im Raum. Neben Wahi wird aber auch Santiago Giménez (24/AC Mailand) bei den Istanbulern, die aufgrund der Afrika-Cup-Teilnahme von Victor Osimhen (26) und der schwächelnden Leistungen von Mauro Icardi (32) im Januar einen neuen Stürmer verpflichten wollen, als potenzieller Neuzugang in Betracht gezogen.

Wahi hat bei der Eintracht keine Zukunft mehr. Für die vergangenen beiden Bundesliga-Partien wurde der Offensivmann, der im Winter dieses Jahres für 26 Millionen Euro von Olympique Marseille gekommen war, von Dino Toppmöller nicht einmal mehr in den Kader berufen. Der SGE-Coach bemängelt insbesondere Wahis Einstellung.

In der kommenden Wechselperiode soll das teure Missverständnis daher definitiv beendet werden. Wahi und sein Umfeld sondieren auch den französischen Markt. Womöglich erhält aber nun Galatasaray den Zuschlag.