Eintracht-Abschied: Wahi hat ein Wunschziel

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Elye Wahi mit Dino Toppmöller @Maxppp

Elye Wahi (22) sucht aktiv nach einem neuen Klub. Primär sondiert das Spielerlager den französischen Markt, berichtet die ‚Bild‘. Entsprechend scheinen sich sämtliche Parteien einig zu sein, dass es im Winter auf eine Trennung von Eintracht Frankfurt hinauslaufen sollte.

Anfang des Jahres war Wahi für 26 Millionen Euro von Olympique Marseille zu den Adlern gekommen. Seitdem enttäuschte der Franzose auf ganzer Linie, am Wochenende verzichtete Cheftrainer Dino Toppmöller gänzlich auf ihn. Unterm Strich zeichnet sich ein ordentliches Verlustgeschäft ab.

veröffentlicht am
