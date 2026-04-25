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RB-Flirt Ounahi wird angeboten

von Santi Aouna - Dominik Sandler - Quelle: FT-Info
Azzedine Ounahi im Spiel gegen Real Madrid @Maxppp

Der FC Girona will Azzedine Ounahi an Manchester City verkaufen. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato hat der spanische Erstligist den Marokkaner den Skyblues angeboten. Beide Klubs gehören zur City-Group, Ounahi besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro.

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Im Winter hatte auch RB Leipzig seine Fühler nach dem 26-Jährigen ausgestreckt. Ounahi wäre nach Savinho (22) der nächste Spieler, der von Girona zu City wechselt. Savinho hatte auf Leihbasis bei den Katalanen gespielt und wechselte im Anschluss für 25 Millionen Euro in die Premier League.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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