Sieben Mega-Transfers vor dem Abschluss

Ismael Saibari zum FC Bayern

Der Deal des marokkanischen WM-Stars ist so gut wie in trockenen Tüchern. Den Medizincheck hat Saibari bereits absolviert, lediglich die Unterschrift steht noch aus. 50 Millionen Euro überweist der deutsche Rekordmeister an die PSV Eindhoven.

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Elliot Anderson zu Manchester City

Durch die Ablöse von 135 Millionen Euro avanciert der englische Mittelfeldmann zum Rekordeinkauf der Skyblues. Mit Andersons aktuellem Arbeitgeber Nottingham Forest herrscht seit heute Einigkeit.

Nico Paz zu Como 1907

Real Madrid löst die neun Millionen Euro teure Rückkaufklausel für den Argentinier aus und verkauft ihn für 60 Millionen Euro zurück an Como. In diesem Zuge sichern sich die Königlichen dem Vernehmen nach abermals eine Rückkaufoption, die nur im kommenden Sommer gültig ist und bei 80 Millionen Euro liegt.

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Maxence Lacroix zum FC Chelsea

Der Innenverteidiger schließt sich voraussichtlich nach der WM den Blues an. Für den ehemaligen Wolfsburger, der aktuell bei Crystal Palace unter Vertrag steht, wechseln wohl rund 55 Millionen Euro den Besitzer.

Nathaniel Brown zum FC Bayern

Neben Saibari befindet sich auch der Linksverteidiger im Anflug auf München. Für Brown, dem in der bayrischen Landeshauptstadt ein Arbeitspapier bis 2031 winkt, fließt ein Gesamtpaket von 55 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt.

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Marco Palestra zum FC Chelsea

Der Rechtsverteidiger hat am heutigen Freitag den Medizincheck absolviert. Die Blues haben Inter Mailand auf der Zielgeraden ausgestochen, um sich die Dienste des italienischen Nationalspielers zu sichern. Cagliari Calcio wird mit 60 Millionen Euro entschädigt.

Gonçalo Ramos zum AC Mailand

Der Stürmer hat den Medizincheck bereits erfolgreich hinter sich gebracht. Inklusive Bonuszahlungen kann die Ablöse für Ramos auf bis zu 70 Millionen Euro anwachsen.